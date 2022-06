Résultat des législatives à Vendays-Montalivet - 2e tour élection 2022 (33930) [DEFINITIF]

Le résultat du 2e tour des élections législatives à Vendays-Montalivet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vendays-Montalivet Grégoire de Fournas Rassemblement National - 59,98% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale - 40,02% Participation au scrutin Circonscription Vendays-Montalivet Taux de participation - 51,14% Taux d'abstention - 48,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 12,77% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 3,41% Nombre de votants - 1 261

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du 2e round de l' élection législative 2022 à Vendays-Montalivet. Au niveau de la 5ème circonscription de la Gironde, les 2466 citoyens de Vendays-Montalivet ont jeté leur dévolu sur le représentant Rassemblement National. A présent, c'est le résultat des européennes à Vendays-Montalivet en 2024 qui représentera le prochain gros rendez-vous politique pour la ville. Le niveau de la participation parmi les citoyens habilités à voter de la commune pour la 5ème circonscription de la Gironde atteint 51.14%. Pour le duel qui le confrontait à Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale), Grégoire de Fournas a réuni 59.98% des voix à l'échelle de la ville. Olivier Maneiro récupère 40.02% des voix. Toutefois, le résultat de la législative dans cette circonscription électorale peut toujours évoluer si les électeurs des 54 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Vendays-Montalivet.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vendays-Montalivet Grégoire de Fournas (Ballotage) Rassemblement National 28,55% 29,58% Olivier Maneiro (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 22,03% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 24,86% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 5,11% Stephane Sence Divers droite 4,23% 5,98% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,01% Benoît Simian Divers centre 3,68% 3,62% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 2,36% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,65% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,79% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Vendays-Montalivet Taux de participation 49,56% 52,64% Taux d'abstention 50,44% 47,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,46% Nombre de votants 59 956 1 298

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vendays-Montalivet sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vendays-Montalivet. En direct 18:37 - La nuance Mélenchon s'était placée sur la 3e marche à Vendays-Montalivet il y a sept jours Le potentiel avant ces législatives à Vendays-Montalivet pour le bloc de gauche pouvait être évalué à 24,14% dans la commune. Soit l'addition des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Vendays-Montalivet ont pourtant livré 22,03% de leurs voix à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour la 1re manche de l'élection législative. Ce qui avait tout de même offert la troisième place à la Nupes. 15:30 - Vers un échec pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Vendays-Montalivet ? La candidature Rassemblement National a rassemblé 29,58% des suffrages lors du premier round des élections législatives le 12 juin dernier. En 2e position, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 24,86% des voix. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 22,03% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. 13:30 - L'abstention reste l'une des données les plus attendues de ces législatives à Vendays-Montalivet Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 2464 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2443 personnes en âge de voter dans la ville, 75,9% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 76,38% au premier tour, ce qui représentait 1866 personnes. Plus de la moitié des électeurs ne s'est pas rendue dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Dimanche dernier, 47,36% des inscrits sur les listes électorales de Vendays-Montalivet avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - On vote ce 19 juin à Vendays-Montalivet pour le deuxième round des législatives Les résultats définitifs de l'élection législative 2022 à Vendays-Montalivet devraient être proclamés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on saura assez rapidement qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée.

Législatives 2022 à Vendays-Montalivet : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Vendays-Montalivet (Gironde) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27.8% des votes au premier tour à Vendays-Montalivet. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.2% et 16.9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Vendays-Montalivet avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 51.8% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 48.2% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?