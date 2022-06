Résultat des législatives à Vendays-Montalivet - Election 2022 (33930) [PUBLIE]

12/06/22 22:46

Résultat des législatives 2022 à Vendays-Montalivet

Le résultat des élections législatives 2022 à Vendays-Montalivet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Gironde

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde

Le ministère de l'Intérieur a officiellement proclamé le résultat de l'élection législative 2022 à Vendays-Montalivet. À Vendays-Montalivet, les 2466 citoyens votant dans la 5ème circonscription de la Gironde ont penché pour le représentant Rassemblement National. Ces données ne traduisent cependant pas la réalité des votes au niveau de la circonscription : 54 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Gironde. Le taux de participation parmi les électeurs habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune au niveau de cette circonscription législative atteint 53%, ce qui représente 1 298 votants. Grégoire de Fournas a recueilli 30% des suffrages à l'échelle de la localité. Karine Nouette Gaulain (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Olivier Maneiro (Nouvelle union populaire écologique et sociale) ramassent 25% et 22% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vendays-Montalivet Grégoire de Fournas Rassemblement National 28,55% 29,58% Olivier Maneiro Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,92% 22,03% Karine Nouette Gaulain Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,47% 24,86% Viviane Chaine-Ribeiro Les Républicains 4,26% 5,11% Stephane Sence Divers droite 4,23% 5,98% Roxane Maury Reconquête ! 3,86% 4,01% Benoît Simian Divers centre 3,68% 3,62% Virginie Bastien Ecologistes 1,62% 2,36% Thierry Fagegaltier Divers extrême gauche 1,29% 1,65% Maryse Ghibaudo Droite souverainiste 1,11% 0,79% Vincent Opifex Divers 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Vendays-Montalivet Taux de participation 49,56% 52,64% Taux d'abstention 50,44% 47,36% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,85% 1,62% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,75% 0,46% Nombre de votants 59 956 1 298

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vendays-Montalivet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:59 - Quel verdict pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Vendays-Montalivet ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des enjeux de ces législatives 2022, à Vendays-Montalivet comme dans le reste du pays. L'Insoumis avait obtenu 16,89% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,6% et 1,31% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 21,8% à Vendays-Montalivet pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vendays-Montalivet ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répercuteront certainement à Vendays-Montalivet. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Vendays-Montalivet cette fois, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 27,79% des suffrages. Derrière, arrivait Emmanuel Macron à 25,23%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,89% et Éric Zemmour à 9,37%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche près de 28% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI. 14:30 - Après la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Vendays-Montalivet ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vendays-Montalivet, qu'en sera-t-il de la participation ? La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français pourraient entre autres détourner l'attention des électeurs de Vendays-Montalivet de leur devoir civique. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 24,1% des électeurs habilités dans la commune avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 23,62% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Vendays-Montalivet ? L'analyse des résultats des scrutins passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Au moment des élections législatives de 2017, le taux de participation avait atteint 51,14% au premier tour au sein de Vendays-Montalivet. Le taux de participation était de 42,5% au round numéro deux. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de scrutin. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Vendays-Montalivet ? Les caractéristiques de ces législatives 2022 à Vendays-Montalivet sont limpides : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un nombre de prétendants dans la moyenne des autres circonscriptions françaises. Autre point majeur: les votants auront jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour maximiser la mobilisation.

Législatives 2022 à Vendays-Montalivet : les enjeux

Comme partout en France, les électeurs de Vendays-Montalivet (Gironde) seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27.8% des votes au premier tour à Vendays-Montalivet. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25.2% et 16.9% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les votants de Vendays-Montalivet avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 51.8% des suffrages. Emmanuel Macron avait récupéré 48.2% des suffrages. Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ?