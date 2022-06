En direct

19:01 - Quel résultat à Vendin-le-Vieil pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Vendin-le-Vieil, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 15,1% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,36% et 1,63% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total théorique de 19,09% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Vendin-le-Vieil ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Ces dynamiques des dernières heures se répercuteront certainement à Vendin-le-Vieil au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or le président avait obtenu 18,73% des voix à Vendin-le-Vieil, au dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% en France. Marine Le Pen avait atteint 48,9% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,1% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - À Vendin-le-Vieil, le chiffre clé de ces législatives reste la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vendin-le-Vieil ? Les populations des petites communes se déplacent fréquemment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, 72,83% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 71,01% au premier tour, ce qui représentait 4 336 personnes. En comparaison, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention aux élections législatives à Vendin-le-Vieil va-t-elle faire mieux qu'au scrutin 2017 ? Au cours des dernières années, les 8 587 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections législatives de 2017, 60,07% des inscrits sur les listes électorales de Vendin-le-Vieil avaient boudé les urnes au premier tour, contre une abstention de 56,11% au second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, déjà moins qu'en 2012.