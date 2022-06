Résultat des législatives à Verdun-sur-Garonne - Election 2022 (82600) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Les élections législatives mobilisant toujours moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,73% au premier tour au niveau de Verdun-sur-Garonne. L'abstention était de 54,22% pour le dernier round.

Emmanuel Macron avait obtenu 22,48% des voix à Verdun-sur-Garonne, à la dernière élection à l'Elysée contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national avait cumulé 27,45% des votes contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 21,32% (contre à un peu moins de 22%). Les tendances nationales des derniers jours chambouleront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

Dans les 3 bureaux de vote de Verdun-sur-Garonne, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait obtenu 21,32% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,11% et 2,39% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 27,82% à Verdun-sur-Garonne pour ce premier tour.

Les citoyens de Verdun-sur-Garonne (82600) prendront à nouveau la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quel prétendant iront-ils ? Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 27% des suffrages au premier tour à Verdun-sur-Garonne. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22% et 21% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Verdun-sur-Garonne grâce à 50% des suffrages, abandonnant donc à Emmanuel Macron 50% des votes.