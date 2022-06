En direct

19:49 - Quel résultat aux législatives de Vergongheon pour la Nupes ? Les inscrits de Vergongheon avaient concédé 20,49% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er round de la présidentielle 2022. Les transferts des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,96% et 1,87% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc se fixer un total théorique de 25,32% à Vergongheon pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Vergongheon, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ? La coalition LFI-PS-EELV s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos de cette semaine). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%. Ces tendances nationales des derniers jours se répercuteront sans doute sur le résultat des législatives à Vergongheon ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Au précédent scrutin, à Vergongheon, Marine Le Pen glanait la première position au premier tour de l'élection avec 31,33% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,24%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon avec 20,49% et Jean Lassalle à 4,43%.

14:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives à Vergongheon Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Vergongheon ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? En avril 2022, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 375 personnes en âge de voter au sein de la commune, 25,45% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,35% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Vergongheon ? L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. En 2017, durant les élections législatives, 1 368 électeurs de Vergongheon avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 45,32%). La participation était de 38,16% au tour deux. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.