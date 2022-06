Résultat de la législative à Vermelles : en direct

En direct

19:21 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de gauche à Vermelles ? Les inscrits de Vermelles avaient offert 11,61% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 1,41% et 1,12% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 2,53% à gauche de l'échiquier, vote Mélenchon exclu.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Vermelles ? Au précédent scrutin, à Vermelles, Marine Le Pen terminait en première position de la présidentielle avec 50,4% des voix, devant Emmanuel Macron à 19,2%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 11,61% et Éric Zemmour avec 4,66%. Un résultat à interpréter selon ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron à la meilleure place à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement modifier cette donne et donc le résultat des législatives à Vermelles. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - La participation reste l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives à Vermelles À Vermelles, l'un des facteurs déterminants des élections législatives sera à n'en pas douter le taux de participation. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. A l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 3 514 personnes en âge de voter dans la commune, 74,02% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 72,45% au premier tour, soit 2 546 personnes. La baisse du pouvoir d'achat pourrait en effet bénéficier au camp de l'abstention à Vermelles.

11:30 - À Vermelles quel était le taux de la participation à Vermelles en 2017 ? Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne à l'instar des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : la participation aux élections législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. Au cours des dernières années, les 4 782 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, 58,77% des personnes aptes à voter à Vermelles avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 55,97% au tour deux.