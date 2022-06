Résultat de la législative à Vernaison : en direct

12/06/22 11:25

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vernaison sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Vernaison Si jamais vous tâtonnez encore sur les 12 candidats au premier tour dans la seule circonscription de Vernaison, pas de panique. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Vernaison

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vernaison comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 12ème circonscription du Rhône

Tête de liste Liste Antoine Heurtel Divers Olivier Pirra Reconquête ! Lucie Carron Ecologistes Samantha Spennato Ecologistes Cyrille Isaac-Sibille Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jérôme Moroge Les Républicains David Amsellem Droite souverainiste Cécile Faurite Divers extrême gauche Elodie Annani Rassemblement National Jean-François Baudin Nouvelle union populaire écologique et sociale Céline Beuzit Ecologistes Arthur Chambon Parti radical de gauche

Législatives 2022 à Vernaison : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Vernaison prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 35,8% des voix au premier tour à Vernaison, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 18,1% et 16,7% des suffrages. Le choix des citoyens de Vernaison était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (68,4% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 31,6% des voix. Les administrés de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?