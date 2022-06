Résultat de la législative à Verneuil-en-Halatte : en direct

En direct

19:22 - Qui vont retenir les supporters de gauche à Verneuil-en-Halatte ? Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Verneuil-en-Halatte, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Ce dernier avait obtenu 17,16% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,16% et 0,93% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 23,25% pour la coalition LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Verneuil-en-Halatte ? Les indicateurs nationaux des derniers jours auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Verneuil-en-Halatte. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Avec 29,62% des votes exprimés, au 1er tour à Verneuil-en-Halatte cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 26,09%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,16% et Éric Zemmour à 8,76%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Verneuil-en-Halatte ? À Verneuil-en-Halatte, le taux de participation sera indéniablement un critère clé du scrutin législatif 2022. Les craintes liées à un retour en force de la pandémie de covid-19 seraient notamment capables de favoriser l'abstention à Verneuil-en-Halatte. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 79,32% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,47% au premier tour, soit 2 869 personnes. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives à Verneuil-en-Halatte ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau national en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des élections précédentes. Lors des précédentes élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 55,7% au premier tour des électeurs de Verneuil-en-Halatte, contre une abstention de 47,6% au second tour.