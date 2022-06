En direct

19:38 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Vic-Fezensac ? Les votants de Vic-Fezensac avaient offert 16,69% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le premier round de la présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,56% et 3,7% au 1er tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 23,95% pour le bloc de gauche dans la commune.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vic-Fezensac ? Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Vic-Fezensac. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La majorité est tombée très près de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Vic-Fezensac cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 25,54% des suffrages. Derrière, remontait Marine Le Pen à 21,31%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,69% et Jean Lassalle à 11,93%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des votes au niveau national, contre 23,15% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - À Vic-Fezensac, le chiffre clé de ces législatives demeure l'abstention À Vic-Fezensac, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un facteur essentiel de ce scrutin législatif. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 21,97% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 20,65% au premier tour. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur les prix des matières premières seraient susceptibles de bénéficier à l'abstention à Vic-Fezensac.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Vic-Fezensac ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté habituellement les citoyens de cette commune lors des scrutins passés ? A l'occasion des élections législatives de 2017, 61,41% des électeurs de Vic-Fezensac avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 51,89% pour le tour deux.