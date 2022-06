Résultat de la législative à Vieux-Charmont : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Vieux-Charmont dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vieux-Charmont sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vieux-Charmont. En direct 18:06 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée en 3e position à Vieux-Charmont la semaine passée Le point de départ pour la coalition de gauche s'élevait à 29,4% avant ces législatives à Vieux-Charmont. C'est en effet le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet électorat représentait pourtant 22,75% des suffrages dans la commune dimanche dernier. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir sur la troisième marche. 15:30 - À Vieux-Charmont, la candidature Rassemblement National en tête Grâce à 29,77% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Vieux-Charmont pour le premier round des législatives le 12 juin dernier. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiennent respectivement 25,89% et 22,75% des votes. Selon une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. 13:30 - À Vieux-Charmont, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette commune ? Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 53,73% des inscrits sur les listes électorales de Vieux-Charmont avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 48,12% au deuxième tour. Avec une participation qui baisse continuellement lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives atteignait 57,36% au second round, c'était bien plus qu'au premier tour. 10:30 - Le second tour des législatives a lieu à Vieux-Charmont Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les impétrants finalistes de ce 2e tour dans la seule circonscription de Vieux-Charmont, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ne ferment leurs portes qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Vieux-Charmont - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vieux-Charmont aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste Frédéric Barbier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Géraldine Grangier Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Vieux-Charmont - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vieux-Charmont

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Doubs

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vieux-Charmont Géraldine Grangier (Ballotage) Rassemblement National 30,36% 29,77% Frédéric Barbier (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 27,37% 25,89% Brigitte Cottier Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 22,75% Matthieu Bloch Les Républicains 10,76% 8,18% Philippe Vourron Reconquête ! 4,28% 4,61% Yves Vola Ecologistes 2,29% 2,83% Jean-Marc Ajoux Divers centre 1,78% 3,04% Michel Treppo Divers extrême gauche 1,42% 1,47% Elisabeth Canard Droite souverainiste 0,87% 0,31% Fatia Sadiq Divers 0,76% 1,15% Participation au scrutin Circonscription Vieux-Charmont Taux de participation 44,96% 48,90% Taux d'abstention 55,04% 51,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 2,04% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78% 0,71% Nombre de votants 29 465 981

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Vieux-Charmont a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est la candidate Rassemblement National qui a récolté le plus de voix de la part des 2006 électeurs de Vieux-Charmont inscrits dans la 4ème circonscription du Doubs. Géraldine Grangier a obtenu 30% des votes. Elle devance Frédéric Barbier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Brigitte Cottier (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 26% et 23% des voix. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 55 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Vieux-Charmont. La participation atteint 49% des électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de la 4ème circonscription du Doubs, ce qui représente 981 votants.

Législatives 2022 à Vieux-Charmont : les enjeux

Quel sera la conclusion des élections législatives 2022 à Vieux-Charmont (25600) à la mi-juin ? Elles doivent avoir lieu très exactement les 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 29.0% des suffrages au premier tour à Vieux-Charmont, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-banquier d'affaires et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 23.6% et 22.3% des voix. Et après renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 51.9% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48.1% des suffrages exprimés lors des résultats.