Résultat de la législative à Vieux-Fort : 2e tour en direct

18:16 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la localité ? La coalition LFI-PS-EELV-PC partait avec un potentiel de voix de 60,36% à Vieux-Fort avant ces légilsatives. C'est en effet le total des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (officiellement) dans la circonscription, ce chiffre a très probablement déteint sur la candidature de gauche lors du premier tour des législatives il y a une semaine et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui.

15:30 - À Vieux-Fort, les candidats Divers gauche bien placés A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 68,57% des votes, les candidats Divers gauche se sont imposés à Vieux-Fort à l'occasion du 1er round de l'élection législative dimanche 12 juin. En deuxième place, les candidats Divers centre recueillent 18,96% des suffrages. De son côté, les candidats Divers extrême droite captent 3,12% des votes.

13:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Vieux-Fort ? L'étude des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 47,92% au sein de la ville, contre une participation de 45,5% au premier tour, soit 754 personnes. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat des records durant de ce type d'élection. Dimanche dernier, 75,23% des inscrits sur les listes électorales de Vieux-Fort avaient déserté les urnes.