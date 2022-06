En direct

19:36 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Vieux-Fort ? Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si le premier tour de la présidentielle s'était limitée à Vieux-Fort, le candidat LFI ayant enregistré 55,42% des suffrages dans la ville. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce soir dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,33% et 1,65% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 59,4% à Vieux-Fort pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Vieux-Fort ? Lors du dernier scrutin, à Vieux-Fort, Jean-Luc Mélenchon obtenait meilleure place au 1er tour de la présidentielle avec 55,42% des voix, devant Marine Le Pen à 16,19%. On trouvait plus loin Emmanuel Macron avec 13,99% et Éric Zemmour, quatrième avec 2,88%. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront probablement la donne et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche. Or la majorité est tombé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier Ipsos-Sopra-Steria). Le RN, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux législatives 2022 à Vieux-Fort À Vieux-Fort, l'une des grandes inconnues des législatives sera indiscutablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des foyers français sont par exemple susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les électeurs de Vieux-Fort (97141). Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, 52,08% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 54,5% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Vieux-Fort quel était le score de l'abstention à Vieux-Fort en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette localité lors des derniers rendez-vous électoraux ? Il y a 5 ans, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 67,31% au premier tour dans la commune à Vieux-Fort. L'abstention était de 75,47% au round deux.