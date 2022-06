Résultat de la législative à Vignoc : en direct

12/06/22 17:11

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vignoc sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:11 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives à Vignoc Le niveau d'abstention sera indéniablement un critère clé du scrutin législatif à Vignoc. La perte de pouvoir d'achat est en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Vignoc (35630). Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 512 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 14,29% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 14,55% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Vignoc quel était le taux de l'abstention à Vignoc en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des précédentes élections. Pendant les dernières élections législatives, 57,48% des personnes en capacité de participer à une élection à Vignoc avaient pris part au scrutin au premier tour. La participation était de 47,07% au round deux. 09:30 - Les législatives 2022 se terminent à 18 heures à Vignoc Pour ces législatives à Vignoc, les 2 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et fermeront à 18 heures, pour commencer à compter les bulletins. Ce sont 10 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville, soit à peu près autant que la moyenne en France.

Résultat des élections législatives 2022 à Vignoc

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vignoc comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Ille-et-Vilaine

Tête de liste Liste Mathilde Lahogue Régionaliste Laurence Maillart-Méhaignerie Ensemble ! (Majorité présidentielle) Victor Marion Ecologistes Stéphanie Cadiou Rassemblement National Marc-Antoine Jambu Droite souverainiste Jean-Pierre Charote Reconquête ! Florence Defrance Divers extrême gauche Maël Egron Régionaliste Tristan Lahais Nouvelle union populaire écologique et sociale Sofia Ben Lahcen Divers

Législatives 2022 à Vignoc : les enjeux

Comme partout en France, les citoyens de Vignoc seront invités à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le président des Français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des voix qu'il a rassemblées dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 37,7% des voix au premier tour à Vignoc. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 18,8% et 17,3% des votes. Le choix des habitants de Vignoc était resté constant au second tour au profit d'Emmanuel Macron (70,6% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 29,4% des votes.