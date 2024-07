En direct

21:11 - Un bloc de gauche entre 36,93% et 42% à Montreuil-le-Gast pour ces législatives Le Nouveau Front populaire qui s'avance pour ces élections a marqué les esprits lors des élections législatives, avec 28,06% au niveau du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre un facteur de gauche dans ce second tour ce dimanche. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Montreuil-le-Gast, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 36,93% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 36,68% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,42% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national à Montreuil-le-Gast, un favori aux législatives ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera très analysé. En regardant la progression du Rassemblement national qui émerge des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part d'électeurs grattés par la formation politique à Montreuil-le-Gast s'élève par ailleurs à 10 points sur la même période (de 14,1% en 2022 à 24,76% le 30 juin dernier). Suffisant pour annoncer un ancrage solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Ensemble en pôle position aux dernières législatives à Montreuil-le-Gast Revenir sur le dernier scrutin législatif fait également sens au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Même si cette rétrospective ne peut anticiper de manière fiable le résultat… Avec 37,28% à Montreuil-le-Gast, le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle était en revanche placé en tête par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Montreuil-le-Gast se tournera d'ailleurs encore vers Thierry Benoit au second tour, finalement en tête localement avec 53,58%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,42%.

20:05 - Le résultat du Front populaire déjà déterminant ce dimanche à Montreuil-le-Gast Elsa Lafaye (Union de la gauche) a amassé 36,93% des suffrages à Montreuil-le-Gast dimanche 30 juin, au soir du premier round des législatives. Thierry Benoit (Ensemble !) glanait 36,41%. Ensuite, Tangi Marion (Rassemblement National) captait 24,76% des votants. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Montreuil-le-Gast ne s'étaient pas saisis des mêmes bulletins que ceux de la circonscription. Thierry Benoit y remportait ce premier tour, avec cette fois 41,81% devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - Montreuil-le-Gast : forte participation aux législatives 2024 Au fil des dernières années, les 2 056 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme stipulé dans le précédent post, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives à Montreuil-le-Gast a atteint 23,15%, plus bas de 17 points que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, sur les 1 580 personnes en âge de voter à Montreuil-le-Gast, 40,32% étaient en effet restées chez elles. L'abstention était de 41,73% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - 76,85% de participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Montreuil-le-Gast À Montreuil-le-Gast, l'une des clés de ces législatives 2024 est l'ampleur de l'abstention. Dans la commune, 23,15% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 43,04% au premier tour. Au second tour, 44,16% des votants ne se sont pas déplacés. En avril 2022, lors du premier tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 16,61% des votants de la commune, contre une abstention de 16,87% au deuxième tour. L'inflation dans le pays serait notamment capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Montreuil-le-Gast (35520).

17:29 - Montreuil-le-Gast : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Montreuil-le-Gast, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 5,91% et une densité de population de 210 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (10,14%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 868 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (5,03%) met en évidence des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,42%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,06% à Montreuil-le-Gast, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.