Résultat de la législative à Villenauxe-la-Grande : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Villenauxe-la-Grande dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:26

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villenauxe-la-Grande sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Les législatives se finissent à 18 heures à Villenauxe-la-Grande Le vote a débuté depuis plusieurs heures à Villenauxe-la-Grande et il y a encore de la marge pour donner de la voix puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Résultat des élections législatives 2022 à Villenauxe-la-Grande

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villenauxe-la-Grande comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Aube

Tête de liste Liste Pascal Andrieux Divers extrême gauche Laure Fernandez Droite souverainiste Gaëtan Seffals Nouvelle union populaire écologique et sociale Lyonnel Helick Droite souverainiste Dominique Menissier Ecologistes Loëtitia Beury Ensemble ! (Majorité présidentielle) Céline Lopes Vaz Reconquête ! Baptiste Gatouillat Les Républicains Didier Freville Divers centre Angélique Ranc Rassemblement National Nelly Collot-Touzé Ecologistes

Législatives 2022 à Villenauxe-la-Grande : les enjeux

Les habitants de Villenauxe-la-Grande (Aube) reprendront le chemin des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Villenauxe-la-Grande. L'actuelle députée du Pas-de-Calais avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21% et 15% des votes. Le choix des électeurs de Villenauxe-la-Grande était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (62% des voix). Emmanuel Macron avait récupéré 38% des voix.