Résultat de la législative à Villennes-sur-Seine : en direct

12/06/22 11:16

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villennes-sur-Seine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:16 - Des bureaux de vote ouverts plus tard à Villennes-sur-Seine pour les législatives Pour ces législatives à Villennes-sur-Seine, les 4 bureaux de vote (de Salle des Arts à Salle des Fêtes) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 20 heures, pour débuter le comptage des bulletins. Un horaire un peu prolongé en comparaison de l'heure de fermeture dans la plupart des communes. Ce sont 10 candidats qui se mesurent dans l'unique circonscription correspondant à la cité, soit à peu près autant que la moyenne dans le pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Villennes-sur-Seine

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villennes-sur-Seine comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription des Yvelines

Tête de liste Liste Mélinda Sauger Nouvelle union populaire écologique et sociale Julian Verilhac Divers Thibault de Montbrial Les Républicains Cécile Perraudin Divers extrême gauche Bénédicte Lemiere Divers Natalia Pouzyreff Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maria Macedo de Souza Rassemblement National Jean-Luc Suzé Ecologistes Stéphane Boucher Reconquête ! Catherine Onofri Droite souverainiste

Législatives 2022 à Villennes-sur-Seine : les enjeux

Comme partout en France, les 5 498 votants de Villennes-sur-Seine (78670) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 45,1% des suffrages au premier tour à Villennes-sur-Seine. L'actuel chef de l'Etat avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 12,7% et 10,8% des votes. Le choix des citoyens de Villennes-sur-Seine était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (78,2% des voix), abandonnant ainsi 21,8% des voix à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ?