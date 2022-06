Résultat de la législative à Villenoy : en direct

12/06/22 11:20

Quel candidat les 4 974 habitants de Villenoy classeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 27,9% des suffrages au premier tour à Villenoy, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui était candidat à sa propre réélection avaient obtenu 26,6% et 24,4% des votes. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en réunissant 53,9% des voix face à Marine Le Pen (46,1%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune votera-t-elle pour un représentant de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux prochaines élections ?