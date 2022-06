Résultat de la législative à Villeparisis : en direct

En direct

18:47 - Quel résultat aux législatives de Villeparisis pour la coalition insoumise ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Villeparisis. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,94% et 1,17% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 42,02% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Villeparisis.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Villeparisis ? Les mouvements nationaux des derniers jours auront sans doute une résonnance sur le résultat des législatives à Villeparisis. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, juste en dessous des 20%. Or Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection présidentielle à Villeparisis avec 37,91% des suffrages, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 21,05%, au-dessus de Emmanuel Macron à 20,45% et Éric Zemmour à 6,36%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait ce premier round avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%.

14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces élections législatives à Villeparisis À Villeparisis, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives sera incontestablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations dues au conflit entre l'Ukraine et la Russie seraient capables de bénéficier au camp de l'abstention à Villeparisis. Il y a deux mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 35,36% des votants de l'agglomération. L'abstention était de 28,15% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Villeparisis à l'occasion du premier tour des législatives 2022 ? L'observation des résultats des précédents scrutins est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le taux de participation s'était élevé à 37,24% au premier tour au sein de Villeparisis. La participation était de 32,13% pour le deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.