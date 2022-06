En direct

19:08 - Quel résultat aux législatives de Villerest pour la Nupes ? Les électeurs de Villerest avaient concédé 14,51% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le 1er round de l'élection présidentielle 2022. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,7% et 1,48% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total probable de 19,69% pour la coalition de gauche.

16:30 - Que concluent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Villerest ? Les tendances nationales des derniers jours se répéteront probablement à Villerest ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La Nupes a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Au même moment, le RN a courru après les 20%. Lors de la présidentielle 2022, à Villerest, Emmanuel Macron avait terminé en pôle position au premier tour de l'élection avec 31,92% des voix, devant Marine Le Pen à 25,1%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon à 14,51% et Éric Zemmour à 8,43%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%.

14:30 - La participation demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Villerest L'un des facteurs importants des législatives sera indéniablement le taux de participation à Villerest. La flambée des prix des matières premières qui plombe le budget des foyers français est capable d'inciter les habitants de Villerest à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 78,28% des personnes habilitées à voter dans l'agglomération avaient participé à l'élection. La participation était de 80,66% au premier tour, c'est-à-dire 3 178 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Villerest à l'occasion des législatives 2022 ? Les élections législatives mobilisent généralement moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Cinq années plus tôt, lors des élections législatives, 50,56% des personnes aptes à voter à Villerest avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 48,46% au second round.