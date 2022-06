Résultat des législatives à Villers-Bretonneux - Election 2022 (80800) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Villers-Bretonneux

Le résultat des élections législatives 2022 à Villers-Bretonneux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Somme

Le résultat de l'élection législative 2022 à Villers-Bretonneux est tombé. Au niveau de la 4ème circonscription de la Somme, les 3572 habitants de Villers-Bretonneux ont penché pour la candidature Rassemblement National. Les citoyens des 226 autres communes rattachées à cette circonscription voteront-ils comme ceux de Villers-Bretonneux ? Jean-Philippe Tanguy a raflé 31% des votes. Elodie Héren (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jean-Claude Leclabart (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) récupèrent dans l'ordre 26% et 25% des suffrages. Le taux d'abstention parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune pour la 4ème circonscription de la Somme s'établit à 55% (soit 1 968 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villers-Bretonneux Jean-Philippe Tanguy Rassemblement National 32,45% 30,83% Jean-Claude Leclabart Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,10% 25,48% Elodie Héren Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,32% 25,61% Vincent Jacques Les Républicains 14,50% 11,59% Jacques Maguin Reconquête ! 3,01% 1,66% Guy Vitoux Divers extrême gauche 1,88% 1,72% Dany Serreau Ecologistes 1,73% 1,72% Rachèle Delgove Droite souverainiste 1,63% 1,15% Adam Makowski Droite souverainiste 0,38% 0,25% Participation au scrutin Circonscription Villers-Bretonneux Taux de participation 50,67% 44,90% Taux d'abstention 49,33% 55,10% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33% 1,75% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69% 0,37% Nombre de votants 43 131 1 604

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villers-Bretonneux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Qui vont désigner les électeurs de gauche à Villers-Bretonneux ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche reste une clé du résultat de ces législatives 2022, à Villers-Bretonneux comme dans le reste du pays. Le candidat de gauche avait atteint 18,4% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Les conversions des votes du PS et d'EELV sont aussi à regarder de près ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,49% et 1,42% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un potentiel de 23,31% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune. 16:30 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Villers-Bretonneux ? Les mouvements nationaux des dernières heures se répéteront probablement sur le résultat des législatives à Villers-Bretonneux. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La majorité LREM-Ensemble a baissé tout près de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Villers-Bretonneux cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 32,58% des suffrages. A la suite, on trouvait Emmanuel Macron à 29,28%, puis Jean-Luc Mélenchon à 18,4% et Éric Zemmour à 4,29%. 14:30 - L'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Villers-Bretonneux reste la participation À Villers-Bretonneux, l'abstention sera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif 2022. La perte de pouvoir d'achat est de nature à dépouiller les urnes de leurs citoyens à Villers-Bretonneux (80800). Au second tour de la dernière élection présidentielle, 76,19% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 75,29% au premier tour, ce qui représentait 2 684 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages de participation à Villers-Bretonneux ? L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 49,41% des personnes habilitées à participer à une élection à Villers-Bretonneux avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,75% au second round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les votants de Villers-Bretonneux ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne Pour ces élections législatives de 2022 à Villers-Bretonneux, les 3 bureaux de vote (de Bureau 1 à Bureau 3) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 3565 votants à 18 heures, pour lancer le dépouillement. Ce sont 9 candidats qui se sont alignés dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne.

Législatives 2022 à Villers-Bretonneux : les enjeux