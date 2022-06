Résultat de la législative à Villers-Écalles : 2e tour en direct

19/06/22 18:43

La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a raflé 32,86% des votes lors du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. La candidature Rassemblement National glane 29,14% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) obtient 25,0% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Villers-Écalles, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce deuxième épisode des élections législatives 2022. Son candidat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Mais ce score est toutefois à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 18,9%, 3,88%, 1,8% et 2,46% le 10 avril. Ce sont donc 27,04% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Villers-Écalles.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Villers-Écalles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 30% et 19% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Villers-Écalles ( Seine-Maritime ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.