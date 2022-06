Résultat des législatives à Villers-Écalles - Election 2022 (76360) [PUBLIE]

14/06/22 15:58

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31% des votes au premier tour à Villers-Écalles, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 30% et 19% des suffrages. Au contraire du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 52% des suffrages face à Marine Le Pen (48%). Les votants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les habitants de Villers-Écalles ( Seine-Maritime ) seront incités à participer aux élections législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022.