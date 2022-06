Résultat de la législative à Villers-Saint-Paul : en direct

12/06/22 10:55

Les électeurs de Villers-Saint-Paul reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 39% des voix au premier tour à Villers-Saint-Paul, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France et le président de la République avaient obtenu 25% et 18% des votes. Jean-Luc Mélenchon n'étant pas arrivé à franchir l'obstacle du premier tour, Emmanuel Macron était, après la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour en réunissant 55% des voix face à Marine Le Pen (45%). Les citoyens de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux législatives ?