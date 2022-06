Résultat des législatives à Villevaudé - Election 2022 (77410) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Résultat des législatives 2022 à Villevaudé

Le résultat des élections législatives 2022 à Villevaudé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-et-Marne

Résultat de la législative dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villevaudé Ersilia Soudais (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 30,89% 24,62% Didier Bernard (Ballotage) Rassemblement National 24,30% 29,54% Rodrigue Kokouendo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 24,02% 25,64% Patrick Jahier Les Républicains 9,55% 8,49% Beatrice Troussard Reconquête ! 4,79% 5,60% Laetitia Guillard Ecologistes 2,31% 2,21% Michel Dailly Droite souverainiste 1,85% 2,55% Gabrielle Frija Divers extrême gauche 1,52% 0,68% Patrice Hemet Divers gauche 0,51% 0,51% Ketty Baku Mandediba Divers droite 0,27% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Villevaudé Taux de participation 42,79% 41,32% Taux d'abstention 57,21% 58,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,00% Nombre de votants 37 588 595

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Villevaudé. C'est la candidature Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes parmi les citoyens de Villevaudé inscrits dans la 7ème circonscription de Seine-et-Marne. Didier Bernard a ainsi raflé 30% des voix au sein de la ville. Il devance Rodrigue Kokouendo (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Ersilia Soudais (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent 26% et 25% des votes. L'abstention représente 59% des citoyens figurant sur les listes électorales au sein de la commune au niveau de la 7ème circonscription de Seine-et-Marne (soit 595 votants). Cependant, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore basculer si les électeurs des 31 autres communes qui lui sont rattachées votent différemment de ceux de Villevaudé.

Législatives 2022 à Villevaudé : les enjeux