Résultat de la législative à Violaines : 2e tour en direct

Les inscrits de Violaines avaient concédé 23,12% de leurs voix aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le 12 juin dernier, pour le premier round de la législative 2022. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes insoumis, socialistes, écologistes et communistes lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 11,8%, 2,82%, 1,43% et 2,95% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait donc potentiellement viser 19% à Violaines pour ces élections légilsatives.

15:30 - Quel dénouement pour le second tour des élections à Violaines ?

Avec 37,33% des bulletins de vote, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Violaines dimanche 12 juin 2022 pour le premier round de l'élection législative. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui ramassent 23,76% et 23,12% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés.