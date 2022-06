En direct

19:51 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Violès ? Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France comme à Violès, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat avait enregistré 17,15% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,07% et 0,67% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 20,89% pour la Nupes pour ces législatives à Violès.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Violès ? Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Violès, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 32,09% des suffrages. A la suite, se hissait Emmanuel Macron à 20,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,15% et Éric Zemmour à 11,59%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche 27,85% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives à Violès. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

14:30 - La participation est attendue autant que les résultats aux élections législatives à Violès L'une des clés de ces législatives sera incontestablement l'étendue de la participation à Violès. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie est en mesure de favoriser le taux d'abstention à Violès. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 22,42% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 20,3% au premier tour. En proportion, au niveau national, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Violès ? L'observation des résultats des consultations politiques précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. En 2017, à l'occasion des législatives, 1 263 personnes aptes à participer à une élection à Violès avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 54,87%). Le taux de participation était de 50,91% au round numéro deux. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.