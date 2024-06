Résultat des législatives à Warmeriville : l'élection 2024 en direct

12:06 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Warmeriville

À Warmeriville (51110), l'un des critères décisifs de ce scrutin législatif sera immanquablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 44,47% au premier tour. Au second tour, 40,33% des citoyens se sont déplacés. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à 12 h et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux ans, au second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,15% dans la ville, contre un taux de participation de 78,37% au premier tour, ce qui représentait 1 536 personnes.