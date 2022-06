Résultat de la législative à Wimereux : en direct

12/06/22 10:57

Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de cette première étape des législatives à Wimereux, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. On trouve 8 candidats dans l'unique circonscription de la ville (soit moins que dans les autres circos) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de 1er tour dans les 7 bureaux de vote de la commune.

Les citoyens de Wimereux reprendront la direction des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34.7% des suffrages au premier tour à Wimereux, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 25.5% et 16.7% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Wimereux avec 60.1% des voix. Marine Le Pen avait récupéré 39.9% des voix. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour remporter une majorité à l'Assemblée nationale ?