19:47 - Un potentiel de 17% à 18% pour la gauche à Ambleteuse La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient voté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque toujours d'un chef, pourrait en séduire une part. Au cours du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 17,56% des voix dans la commune. Un score à compléter avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle qui avait précédé, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment obtenu 9,98% à Ambleteuse pour les élections continentales. Mais la gauche pourrait faire plus ce dimanche soir, puisque la coalition relookée s'élève virtuellement à 18% cette fois, en additionnant les scores de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Ambleteuse ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on s'en tient à la progression du RN vue des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de huit points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du Rassemblement national devrait s'élever à environ 34% à Ambleteuse. Un calcul qui semble coller avec les électeurs également grappillés par le mouvement dans la localité sur la même période (35,94% pour Jordan Bardella en 2019 et 39,07% le 9 juin dernier) : une hausse de 4 points qui peut encore évoluer.

15:31 - Quel résultat pour les européennes à Ambleteuse il y a trois semaines ? Revenir sur le séisme du 9 juin nous semble aussi sensé au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui l'a emporté aux européennes 2024 à Ambleteuse, avec 39,07% des suffrages exprimés devant la liste de Valérie Hayer avec 20,28%, qui avait elle-même devancé Raphaël Glucksmann avec 9,98%.

14:32 - 35,16% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Ambleteuse La préférence des habitants d'une commune transparait sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection suprême. Marine Le Pen avait fini première avec 35,16% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Ambleteuse. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,7%. La quatrième place revenait à Éric Zemmour, avec seulement 7,08% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au deuxième round dans la commune avec 51,64%, devant Emmanuel Macron à 48,36%.

12:32 - Le résultat d'Ensemble déjà déterminant au premier tour Il y a deux ans, lors des législatives à Ambleteuse, le RN finissait à la deuxième place, 26,52% des habitants passés par l'isoloir étant convaincus par son binôme, contre 37,16% pour Brigitte Bourguignon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! Avec 56,32%. Brigitte Bourguignon s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Ambleteuse Quel portrait faire d'Ambleteuse, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec une population de 2 001 habitants répartis dans 1 459 logements, cette commune présente une densité de 331 hab/km². Ses 98 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la commune, 15,57% des résidents sont des enfants, et 8,06% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 29,83% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, 34,96% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1297,84 euros, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Ambleteuse, les problématiques locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Ambleteuse ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Pendant les dernières européennes, 45,97% des inscrits sur les listes électorales d'Ambleteuse (Pas-de-Calais) avaient boudé les urnes. L'abstention était de 43,28% pour le scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,97% au premier tour et seulement 53,18% au second tour. Quel taux atteindra l'abstention à Ambleteuse cette année ? Au premier tour de la présidentielle, 24,92% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 22,25% au second tour.