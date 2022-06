Résultat des législatives à Wingles - Election 2022 (62410) [PUBLIE]

12/06/22 21:14

Résultat des législatives 2022 à Wingles

Le résultat des élections législatives 2022 à Wingles est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Pas-de-Calais

Résultat de la législative dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais

Le résultat de l' élection législative 2022 à Wingles a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Les 6289 citoyens de Wingles votant dans la 12ème circonscription du Pas-de-Calais ont choisi la candidature Rassemblement National au soir du 1er round des élections législatives. Le taux d'abstention parmi les citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune au niveau de cette circonscription électorale atteint 61%. Bruno Bilde a rassemblé 50% des voix au niveau de la commune. Jérôme Darras (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Patrick Debruyne (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à 22% et 14% des suffrages. Reste à savoir si les électeurs des 23 autres communes rattachées à la 12ème circonscription du Pas-de-Calais feront les mêmes choix que ceux de Wingles.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Wingles Bruno Bilde Rassemblement National - 49,56% Jérôme Darras Nouvelle union populaire écologique et sociale - 21,59% Patrick Debruyne Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 14,07% Alain de Carrion Parti radical de gauche - 3,49% Emmanuelle Danjou Reconquête ! - 3,15% Régis Scheenaerts Divers extrême gauche - 2,31% Matthieu Petit Droite souverainiste - 2,27% Martine Belot Les Républicains - 1,60% Christophe Van Lierde Divers extrême gauche - 1,39% Abdellah Ait Moussa Divers - 0,59% Participation au scrutin Circonscription Wingles Taux de participation - 39,08% Taux d'abstention - 60,92% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 2,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,98% Nombre de votants - 2 458

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Wingles sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:00 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de gauche à Wingles ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 17,76% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Wingles il y a deux mois. Il faut aussi tenir compte les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,28% et 1,25% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel de voix de 20,29% à Wingles pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Wingles ? À Wingles, Marine Le Pen figurait à la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 48,38% des voix au 1er tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,76%. Arrivaient ensuite, avec 16,79%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,11%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront certainement remettre en question la donne lors des législatives dans la ville. Pour rappel la coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote ce vendredi soir (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour Le Monde et le Cevipof). Pendant ce temps, le RN s'est rapproché des 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à Wingles ? À Wingles, l'un des facteurs importants des législatives 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 29,7% au sein de l'agglomération. L'abstention était de 31,43% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix du pétrole et du gaz sont de nature à relativiser l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Wingles. 11:30 - L'abstention aux législatives à Wingles va-t-elle faire pire qu'en 2017 ? L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, lors des élections législatives, 61,68% des personnes aptes à participer à une élection à Wingles avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. Le taux d'abstention était de 59,33% pour le deuxième tour. Les élections législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Wingles Pour ces législatives à Wingles, les 6 bureaux de vote (de 1 Er Bureau à 6ème Bureau) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 6278 citoyens de la ville à 18 heures, pour dépouiller les bulletins. Ce sont 10 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription correspondant à la ville.

Législatives 2022 à Wingles : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Wingles (62410) seront amenés à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Pour quel prétendant voteront-ils ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 48% des votes au premier tour à Wingles, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président du parti "La France Insoumise" et le fondateur du parti "La République En Marche" avaient obtenu 18% et 17% des voix. Le choix des citoyens de Wingles était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (71% des votes), cédant donc à Emmanuel Macron 29% des votes. En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée dans cette circonscription ?