Résultat des législatives à Wissembourg - Election 2022 (67160) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Quel candidat ou candidate les électeurs habitant à Wissembourg classeront-ils en tête des résultats des législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ? Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 34,37% des voix au premier tour à Wissembourg, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste défaite de l'élection de 2022 et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,82% et 15,06% des suffrages. Le choix des habitants de Wissembourg était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (59,94% des suffrages). Marine Le Pen avait récupéré 40,06% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour remporter la majorité des députés de l'Assemblée nationale ?