Résultat de la législative à Witry-lès-Reims : en direct

12/06/22 11:13

Quel candidat les habitants de Witry-lès-Reims classeront-ils en première place des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Pendant la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 34% des suffrages au premier tour à Witry-lès-Reims, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ancien député européen avaient obtenu 31% et 12% des suffrages. A l'inverse du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était, à la fin, ressorti en tête du second tour en rassemblant 51% des suffrages face à Marine Le Pen (49%). Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ?