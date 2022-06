Résultat de la législative au Barcarès : en direct

12/06/22 11:05

Le scrutin est lancé depuis quelques heures au Barcarès et il reste encore du temps pour se rendre à l'isoloir puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 9 hommes et femmes qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales habitant au Barcarès (66420) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. A l'occasion de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait récolté 41,8% des votes au premier tour au Barcarès, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. L'actuel chef de l'Etat et Éric Zemmour avaient obtenu 20,2% et 12,0% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle du Barcarès gratifiée de 65,7% des votes, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 34,4% des suffrages. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.