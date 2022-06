Résultat des législatives au Blanc-Mesnil - Election 2022 (93150) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 au Blanc-Mesnil

Le résultat des élections législatives 2022 au Blanc-Mesnil est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Seine-Saint-Denis

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis

Le résultat de la législative 2022 au Blanc-Mesnil est tombé. Les électeurs du Blanc-Mesnil votant dans la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis ont pris parti pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le taux d'abstention parmi les habitants inscrits sur les listes électorales dans la commune à l'échelle de la 4ème circonscription de la Seine-Saint-Denis s'élève à 67%, ce qui représente 17 401 non-votants. Les citoyens des 3 autres communes de cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux du Blanc-Mesnil ? Soumya Bourouaha a raflé 38% des voix dans la ville. Elle ressort devant Azzédine Taïbi (Divers gauche) et Colette Lévêque (Rassemblement National) qui recueillent 15% et 14% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Blanc-Mesnil Soumya Bourouaha Nouvelle union populaire écologique et sociale 36,13% 37,87% Azzédine Taïbi Divers gauche 21,43% 15,08% Colette Lévêque Rassemblement National 11,27% 13,63% Lova Rinel Ensemble ! (Majorité présidentielle) 9,88% 12,00% Aly Diouara Divers 8,70% 4,40% Marie-Claude Goureau Les Républicains 4,80% 7,62% Vanessa Pettitt Reconquête ! 3,08% 4,02% Stéphane Sourdillat Ecologistes 1,33% 1,87% Sonia Attig Divers gauche 1,10% 1,04% Marlène Ley Divers extrême gauche 1,01% 0,92% Zouhairr Ech-Chetouani Divers 0,88% 0,98% Sabine Desboeuf Divers extrême gauche 0,40% 0,58% Participation au scrutin Circonscription Le Blanc-Mesnil Taux de participation 32,20% 33,40% Taux d'abstention 67,80% 66,60% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42% 1,99% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63% 0,79% Nombre de votants 20 959 8 725

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour en avril dernier si la présidentielle s'était limitée au Blanc-Mesnil, l'Insoumis ayant atteint 52,88% des suffrages dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,49% et 0,63% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 55% au Blanc-Mesnil pour ce premier tour des législatives.

Législatives 2022 au Blanc-Mesnil : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) reprendront la direction des urnes en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 53% des suffrages au premier tour au Blanc-Mesnil, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 17% et 15% des voix. Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en rassemblant 67% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 33% des votes. La “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” créée par les partis de gauche recevra-t-elle la confiance des habitants de cette agglomération comme au premier tour de la présidentielle ?