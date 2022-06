Résultat de la législative au Breuil : 2e tour en direct

La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pouvait potentiellement atteindre 24,97% au Breuil avant le premier tour des législatives. L'équivalent du cumul des voix de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits du Breuil ont pourtant apporté 21,94% de leurs votes à la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la 1re manche des législatives. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir à la troisième position.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête lors du premier tour

D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. Il faudra bien évidemment tenir compte des caractéristiques locales, comme au Breuil. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a raflé 33,73% des votes au soir du premier tour des législatives le 12 juin dernier. Elle est arrivée devant les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui reçoivent 23,56% et 21,94% des voix.