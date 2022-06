Résultat de la législative au Cannet : 2e tour en direct

19/06/22 11:07

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative 2022 au Cannet. Dans la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes, les habitants du Cannet ont jeté leur dévolu sur la candidate Les Républicains. Ce résultat ne concerne pour le moment que le vote du Cannet. Les électeurs de 6 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux de participation s'établit à 47% des habitants habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes (15 170 non-votants). A l'échelle de la commune, Michèle Tabarot a obtenu 39% des votes. Franck Galbert (Rassemblement National) et Chantal Chasseriaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent 19% et 12% des voix.

Comme partout en France, les électeurs du Cannet ( Alpes-Maritimes ) seront incités à participer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pour quel candidat voteront-ils ? En première place du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national auront-ils la possibilité de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 27.46% des votes au premier tour au Cannet. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26.14% et 14.91% des voix. Et ensuite renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le second tour en empochant 50.22% des voix face à Marine Le Pen (49.78%).