Résultat des législatives au Cannet - Election 2022 (06110)

12/06/22 22:53

Le résultat des élections législatives 2022 au Cannet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Alpes-Maritimes

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 au Cannet. Au Cannet, les électeurs rattachés à la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes se sont prononcés pour la candidature Les Républicains. Reste encore à déterminer si les habitants des 6 autres communes rattachées à la 9ème circonscription des Alpes-Maritimes voteront comme ceux du Cannet. Le taux d'abstention s'élève à 53% des électeurs figurant sur les registres électoraux dans la commune pour cette circonscription législative (15 170 non-votants). Au sein de la ville, Michèle Tabarot a accumulé 39% des voix. Elle devance Franck Galbert (Rassemblement National) et Chantal Chasseriaud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent dans l'ordre 19% et 12% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Cannet Michèle Tabarot Les Républicains - 38,62% Franck Galbert Rassemblement National - 19,37% Chantal Chasseriaud Nouvelle union populaire écologique et sociale - 12,18% Mayaa Tudiesche Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 11,87% Xuan Truong Nguyen Reconquête ! - 7,70% Jean-Paul Camerano Divers centre - 3,86% Evelyne Barroero Ecologistes - 2,80% David Pauchet Droite souverainiste - 1,54% Christian Matuszewski Ecologistes - 0,97% Nicolas Boulay Divers - 0,64% Liliane Pécout Divers extrême gauche - 0,44% Participation au scrutin Circonscription Le Cannet Taux de participation - 46,55% Taux d'abstention - 53,45% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 0,89% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,32% Nombre de votants - 13 214

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Cannet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Que vont décider les électeurs de gauche au Cannet ? Les électeurs du Cannet avaient accordé 14,91% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier round de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,52% et 0,83% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 19,26% au Cannet pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Au Cannet, des sondages aussi justes qu'en France ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives au Cannet ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité a vu son score reculer très près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Or le président sortant avait obtenu 26,14% des voix au Cannet, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN accumulait 27,46% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 14,91% (contre 22%). 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle au Cannet ? Au Cannet, le niveau de participation sera incontestablement l'un des facteurs décisifs des élections législatives. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 71,92% des électeurs de la ville, contre un taux de participation de 72,79% au premier tour, ce qui représentait 20 502 personnes. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences en matière économique et énergétique seraient de nature à avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens du Cannet (06110). 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 au Cannet ? Comment ont voté généralement les habitants de cette commune lors des scrutins précédents ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, parmi les 28 422 inscrits sur les listes électorales au Cannet, 48,79% avaient pris part à l'élection au premier tour, à comparer avec une participation de 46,79% pour le dernier round. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - 120 minutes de plus pour faire son devoir au Cannet Les éléments de contexte de ces législatives au Cannet sont simples : la cité n'est couverte que par une seule circonscription qui aligne 11 candidats. Un chiffre dans la moyenne du reste du pays. Autre point clé: les votants ont jusqu'à 20 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour réduire la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Législatives 2022 au Cannet : les enjeux