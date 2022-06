Résultat de la législative au Castellet : en direct

12/06/22 11:05

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Castellet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:04 - Quelques infos clés pour les législatives au Castellet La commune du Castellet ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 13 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative au Castellet soit plus que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures dans cet espace.

Résultat des élections législatives 2022 au Castellet

Les élections législatives 2022 auront lieu au Castellet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Var

Tête de liste Liste Alain Bolla Nouvelle union populaire écologique et sociale Louis Gueyrard Divers extrême gauche Jean-Christophe Thiery Divers Laurence Luccioni Ecologistes Chantal Lopez Droite souverainiste Daniel Rogier Divers gauche Valérie Gomez-Bassac Ensemble ! (Majorité présidentielle) Joël Virriat Ecologistes Didier Cade Régionaliste Hervé Rigaud Ecologistes Frank Giletti Rassemblement National Jean-Michel Constans Les Républicains Elisabeth Lalesart Reconquête !

Législatives 2022 au Castellet : les enjeux

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait décroché 30,21% des votes au premier tour au Castellet, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction et Éric Zemmour avaient obtenu 25,29% et 13,36% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle du Castellet avec 55,96% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,04% des votes. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ? Quel sera la conclusion des législatives 2022 au Castellet à la mi-juin ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.