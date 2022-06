Résultat de la législative au Cellier : en direct

12/06/22 11:13

Comme partout dans l'Hexagone, les 3 988 habitants du Cellier ( Loire-Atlantique ) seront incités à contribuer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat pencheront-ils ? Durant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 30.79% des suffrages au premier tour au Cellier, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre du gouvernement Jospin et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 22.36% et 16.87% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés du Cellier avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 68.97% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 31.03% des votes. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?