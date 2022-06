Résultat de la législative au Cheylard : 2e tour en direct

Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait espérer glaner 25,09% au Cheylard avant le premier tour des législatives. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. La Nupes étant absente des débats (officiellement) dans la circonscription, ce score a inévitablement déteint sur la gauche lors du premier tour des législatives la semaine passée et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui.

15:30 - La candidature Divers gauche en tête au Cheylard

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 sièges. Mais on ne saurait faire abstraction des particularités locales. La candidature Divers gauche a obtenu 33,71% des votes lors du 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 25,22% des suffrages. A la troisième position, la candidature Rassemblement National décroche 17,33% des suffrages.