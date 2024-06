Résultat des législatives au Cheylas : l'élection 2024 en direct

L'analyse des résultats des précédents scrutins électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Début juin, au moment des élections européennes, parmi les 2 010 personnes en âge de voter au Cheylas, 52,79% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 48,67% lors du scrutin de 2019. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 44,68% au premier tour et seulement 42,49% au deuxième tour. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 72,35% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 76,09% au premier tour, soit 1 499 personnes.

08:02 - Quels sont les horaires des bureaux de vote au Cheylas ?

Des législatives anticipées sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les 577 parlementaires de l'Assemblée législative élus pour cinq ans. Pour mémoire, les législatives de 2022 suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le président de la République avait été réélu devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les nombreux candidats les plus en vue, quelle faction politique tirera son épingle du jeu au cours de ces élections législatives au Cheylas ? Pour voter, les votants de la commune pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote du Cheylas (de Mairie - 93 Rue de La Poste à Mairie - 93 Rue de La Poste). Les résultats du premier tour au Cheylas seront disponibles ici à partir de 20 heures.