En direct

19:57 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de gauche au Cheylas ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,91% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle au Cheylas il y a deux mois. Les transferts des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à considérer ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,03% et 1,15% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc potentiellement obtenir 30,09% au Cheylas pour ces légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 au Cheylas ? L'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, est venu coller les 20%. Ces dynamiques des ultimes semaines se répercuteront certainement au Cheylas dimanche. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. Or Emmanuel Macron avait gagné la tête du vote à la dernière présidentielle au Cheylas avec 27,51% des suffrages exprimés, au 1er round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 24,32%, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,91% et Éric Zemmour à 5,23%.

14:30 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 au Cheylas Au Cheylas, l'un des facteurs décisifs de ces législatives 2022 sera indéniablement le niveau de participation. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,65% des votants de la ville, contre une abstention de 23,91% au premier tour. La situation géopolitique actuelle ainsi que son impact en matière énergétique et économique seraient par exemple capables d'inciter les électeurs du Cheylas (38570) à rester chez eux.

11:30 - A la publication des résultats des législatives, quels seront les taux de participation au Cheylas ? Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le taux de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Comment ont voté d'habitude les citoyens de cette localité lors des rendez-vous électoraux précédents ? Durant les précédentes législatives, 43,5% des personnes en âge de voter au Cheylas s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 33,56% au deuxième round.