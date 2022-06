19:00 - Que peut espérer le bloc des Insoumis et de ses alliés pour ces législatives au Coteau ?

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 15,67% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote du Coteau le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,75% et 1,63% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 21,05% au Coteau pour ce premier tour des élections législatives.