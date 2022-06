Résultat de la législative au Creusot : en direct

12/06/22 18:49

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Creusot sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:49 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche au Creusot ? Dans les 19 bureaux de vote du Creusot, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait atteint 23,07% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,65% et 3,93% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 29,65% au Creusot pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Le Creusot ? Au Creusot, Emmanuel Macron finissait en tête de la dernière élection avec 26,95% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 24,68%. Arrivaient ensuite, avec 23,07%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,75%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Or la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%. 14:30 - Au Creusot, l'un des enjeux majeurs de ces élections législatives demeure la participation Au Creusot, la participation constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres impacter le taux de participation au Creusot (71200). Lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 13 037 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 32,74% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 30,7% au premier tour. En proportion, à l'échelle de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Au Creusot, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives seront un élément clé Au fil des dernières années, les 21 787 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Au moment des élections législatives de 2017, le taux de participation s'était hissé à 45,75% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Creusot. Le taux de participation était de 39,14% au tour deux. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 au Creusot Les paramètres de ces législatives 2022 au Creusot sont simples : la commune ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 8 candidats. Un chiffre légèrement moins élevé que celui des autres circonscriptions du pays. Autre point essentiel: les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre leur isoloir. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été repoussé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour contracter le nombre d'abstentionnistes.

Les élections législatives 2022 auront lieu au Creusot comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Saône-et-Loire

Tête de liste Liste Rémy Rebeyrotte Ensemble ! (Majorité présidentielle) Muriel Berthelier Ecologistes Julie Lucotte Divers extrême gauche Charles Landre Les Républicains Richard Beninger Nouvelle union populaire écologique et sociale France Robert Droite souverainiste Anne Bigot Reconquête ! Sandrine Baroin Rassemblement National

Législatives 2022 au Creusot : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives au Creusot (71200) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 27.0% des votes au premier tour au Creusot, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne parlementaire européenne et l'ancien député européen avaient obtenu 24.7% et 23.1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle du Creusot grâce à 56.8% des votes, abandonnant donc 43.2% des votes à Marine Le Pen.