En direct

19:22 - Pour la Nupes, les 50,22% de Mélenchon au Diamant observés Jean-Luc Mélenchon aurait été élu au premier tour le dimanche 10 avril si la dernière présidentielle s'était déroulée seulement au Diamant, le député de Marseille ayant cumulé 50,22% des suffrages dans la ville. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,81% et 2,29% au premier tour de la présidentielle. Soit un total probable de 56,32% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 au Diamant ? La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national très proche, sous les 20%. Ces indicateurs des dernières semaines se répéteront certainement sur le résultat des législatives au Diamant dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Or le président avait obtenu 18,3% des voix au Diamant, à l'issue de la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. Marine Le Pen enregistrait 11,94% des votes contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 50,22% (contre 22%).

14:30 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives au Diamant L'une des grandes inconnues des législatives sera à n'en pas douter la participation au Diamant. L'inflation serait par exemple en mesure de priver les isoloirs de leurs citoyens au Diamant. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 5 250 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 45,9% étaient allés voter. Le taux de participation était de 45,52% au premier tour, c'est-à-dire 2 390 personnes. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention au Diamant ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédentes élections. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 23,07% des inscrits sur les listes électorales du Diamant avaient participé au vote au premier tour, contre un taux de participation de 22,58% au round deux.