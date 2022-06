Résultat de la législative au Gua : en direct

12/06/22 17:20

Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 60,35% au premier tour dans la commune au Gua, contre une abstention de 52,89% pour le second tour. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.

L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera l'ampleur de la participation au Gua. L'inflation cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit entre l'Ukraine et la Russie sont par exemple en mesure d'inciter les électeurs du Gua (38450) à rester chez eux. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 23,11% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 19,63% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales demeurant au Gua (38) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme partout en France. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il compter sur cette ville pour avoir une majorité à l'hémicycle ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 26,5% des votes au premier tour au Gua, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste perdante de la dernière élection présidentielle et l'ancien parlementaire européen avaient obtenu 24,0% et 22,1% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Gua grâce à 58,5% des votes, laissant donc 41,5% des voix à Marine Le Pen.