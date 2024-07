Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul-de-Varces (38760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives il y a deux ans à Saint-Paul-de-Varces : 46,34% au second tour La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien en récupérera le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier indicateur : le bloc a glané plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le matelas de voix apparaît déjà comme important à Saint-Paul-de-Varces. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Saint-Paul-de-Varces, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 32,95% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un score plus important de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre 46,34% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le RN n'a pas avancé à Saint-Paul-de-Varces L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu plus de 14 points de plus pour le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Paul-de-Varces semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Quel score final à Saint-Paul-de-Varces pour la majorité ce soir ? Au niveau local, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella à ces élections législatives 2024 sera en conséquence très scruté. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Paul-de-Varces, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN ratait complètement la première marche en revanche dans la commune de Saint-Paul-de-Varces il y a deux ans, lors des législatives, avec 20,88% au premier tour, contre 29,65% pour Marie-Noëlle Battistel (Nupes). Au deuxième round,c'est en revanche Fanny Lacroix (La République en Marche) qui remportera le plus de voix, avec 53,66% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,34%.

20:05 - Quel résultat à Saint-Paul-de-Varces pour le RN aux législatives ? D'après les projections des instituts de sondages rendues publiques jusqu'à présent, l'alliance RN-LR devrait gagner pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc du centre pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des spécificités locales. Anne-Marie Malandrino (Union de l'extrême droite) a réuni 36,36% des suffrages à Saint-Paul-de-Varces dimanche 30 juin 2024, lors du 1er round de l'élection législative. Marie-Noëlle Battistel (Front populaire) captait 32,95%. Enfin, Evelyne de Caro (Ensemble pour la République) captait 14,57% des électeurs. La 4ème circonscription de l'Isère n'a en revanche pris tout à fait la même direction que la commune, puisque c'est Marie-Noëlle Battistel qui y remportait ce premier tour de piste, avec 42,52% devant Anne-Marie Malandrino avec 32,12% et Evelyne de Caro avec 11,96%.

19:21 - Résultats des élections à Saint-Paul-de-Varces : quelles leçons tirer des taux de participation ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'étudier les résultats des élections antérieures. Le premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Paul-de-Varces a connu un taux d'abstention de 21,77%, plus bas de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 2 005 personnes en âge de voter à Saint-Paul-de-Varces, 36,46% étaient effectivement restées chez elles. L'abstention était de 46,07% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - À Saint-Paul-de-Varces, la participation a atteint 78,23% lors du premier tour des élections législatives L'un des facteurs forts de ces législatives est à n'en pas douter le taux d'abstention. Le taux de participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Paul-de-Varces s'élevait à 78,23%, dimanche dernier. Au premier tour de la dernière présidentielle, 84,41% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 82,01% au second tour, c'est-à-dire 1 595 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,8% au premier tour et 49,92% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Paul-de-Varces ? L'inflation dans le pays pourrait potentiellement renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Saint-Paul-de-Varces.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Paul-de-Varces : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Saint-Paul-de-Varces, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 33,48% de cadres pour 2 224 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 159 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 179 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,91% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 8,5% de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,86% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,96% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 696,19 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Saint-Paul-de-Varces affirme l'attachement des habitants aux ambitions françaises.