Résultat de la législative au Lamentin : en direct

12/06/22 18:51

Les résultats des élections législatives 2022 au Lamentin seront vraisemblablement communiqués assez rapidement après la fermeture des 27 bureaux de vote, la cité ne comptant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte assez vite qui des 17 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Afin de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, durant les législatives, le taux d'abstention avait représenté 68,56% au premier tour des inscrits sur les listes électorales du Lamentin. Le taux d'abstention était de 76,13% au deuxième tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures.

Jean-Luc Mélenchon avait glané la tête du vote à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel au Lamentin avec 55,59% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait à la deuxième place à 14,58%, surclassant Marine Le Pen à 13,4% et Valérie Pécresse à 3,6%. Par contre en France, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois, et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront certainement la situation lors des législatives au Lamentin. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril dernier si l'élection présidentielle de 2022 s'était bornée au Lamentin, le député de Marseille ayant obtenu 55,59% des suffrages dans la cité. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 1,44% et 3,24% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 60,27% au Lamentin pour ce premier tour.

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait décroché 56% des voix au premier tour au Lamentin, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et la candidate d'extrême-droite avaient obtenu 15% et 13% des votes. Avec l'élimination de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen avait remporté le deuxième tour en captant 63% des suffrages face à Emmanuel Macron (37%). Les votants de cette commune se fieront-ils à nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et plébisciteront-ils la coalition de partis de gauche aux législatives ? Les électeurs du Lamentin prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront appelés à contribuer aux élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.