En direct

19:08 - Quel résultat au Lion-d'Angers pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,16% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle au Lion-d'Angers il y a deux mois. Et c'est encore sans compter les suffrages d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,4% et 1,31% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 23,87% au Lion-d'Angers pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Au Lion-d'Angers, des sondages tout aussi convaincants ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage (27% contre 28% selon le dernier sondage). Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours se répéteront probablement au Lion-d'Angers au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, au Lion-d'Angers cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 37,49% des suffrages. A la suite, se hissait Marine Le Pen à 20,93%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,16% et Valérie Pécresse à 5,44%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des suffrages dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 au Lion-d'Angers ? Au Lion-d'Angers, l'abstention constituera indiscutablement l'une des clés des élections législatives 2022. L'inflation cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie sont en mesure d'impacter le taux de participation au Lion-d'Angers (49220). En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,79% des personnes en capacité de voter dans l'agglomération avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,66% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 au Lion-d'Angers va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des derniers scrutins. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, 55,96% des personnes en âge de voter au Lion-d'Angers avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 48,77% au second round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012.