Résultat de la législative au Monastère : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats définitifs des élections législatives 2022 au Monastère vont normalement être révélés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la commune ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des bulletins devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on apprendra assez rapidement qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée pour la prochaine législature.

Dimanche 12 juin 2022 lors du premier round des législatives, les électeurs du Monastère ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 41,65% des votes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 24,95% des votes. La candidature Rassemblement National décroche 15,73% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés.

Les votants du Monastère avaient concédé 24,95% de leurs votes aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés, pour l'étape première des législatives 2022. Ce premier résultat est néanmoins à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Or dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 15,99%, 4,71%, 2,7% et 2,01% il y a deux mois. La Nupes pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 25,41% au Monastère pour ces élections légilsatives.

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de la législative 2022 au Monastère. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de bulletins de votes de la part des 1810 habitants du Monastère inscrits dans la 1ère circonscription de l'Aveyron. La participation parmi les électeurs inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 1ère circonscription de l'Aveyron s'établit à 52%, ce qui représente 937 votants. Dans la ville, Stéphane Mazars a réuni 42% des suffrages. Léon Thebault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Julia Plane (Rassemblement National) le suivent avec 25% et 16% des votes. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 1ère circonscription de l'Aveyron : 69 autres communes participent effectivement au résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Les électeurs du Monastère ( Aveyron ) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33% des voix au premier tour au Monastère, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du RN et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20% et 16% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle du Monastère avec 64% des votes, cédant ainsi 36% des suffrages à Marine Le Pen.